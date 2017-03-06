В Уфе пешеходы вязнут и проваливаются на заваленном снегом тротуаре

Фотографии падающей с горы женщины сделаны утром 6 марта. Сотрудник агентства «Башинформ» собственными глазами убедился в том, что этот участок пешеходной зоны могут с трудом преодолеть разве что молодые люди, а вот пожилым и больным это вряд ли удастся.

В отделе по связям с общественностью администрации Кировского района Уфы со ссылкой на данные начальника районного управления ЖКХ и строительства Каусара Хафизова сообщили, что этот вопрос принят на исполнение и отрабатывается.

«Проезжая часть по улице Батырской очищена. От улицы Кронштадтской до улицы Батырской все чисто. Тротуар по одной стороне очищен, а по другой работы будут вестись», — проинформировал начальник управления.

В ведомстве, однако, не назвали точной даты, когда будет произведена очистка заваленного снегом участка пешеходной зоны по улице Батырской, рядом с домом № 94 по улице Степана Кувыкина. «Возможно, тротуар очистят сегодня вечером, либо ночью», — добавили в администрации Кировского района столицы.

Дальше по уже очищенному тротуару, около входа в женскую консультацию, было обнаружено еще одно «интересное» заснеженное место. Рядом с калиткой, через которую беременные женщины и нуждающиеся в медпомощи идут в роддом № 4 и консультацию, установлен знак пешеходного перехода. При уборке снега с проезжей части был завален проход с дороги на тротуар. Теперь люди вынуждены пересекать этот участок не около знака, как положено по ПДД, а по диагонали — в двух-трех метрах от него. Вход в калитку также был завален снежными массами.

Как сообщалось ранее, данная пешеходная зона ведет к больничному городку. Здесь разместились кардиоцентр, РДКБ, больница № 22, роддом № 4, женская консультация при роддоме и Республиканский перинатальный центр.