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13:41 (мск), источник: Вести.Ру

В Саудовской Аравии выберут самого красивого верблюда

В Эр-Рияде пройдет ежегодный конкурс красоты среди верблюдов. Победитель соревнования получит денежный приз в размере 30 миллионов долларов.

Источник: Reuters

Ожидается, что в конкурсе, который носит название короля Абдулазиза и пройдет с 19 марта по 15 апреля в столице Саудовской Аравии, примут участие около 300 тысяч животных, сообщает Daily Mail.

Верблюды будут соревноваться внутри пород.

Их красоту планируется оценивать по нескольким критериям. В их число войдут размер головы, длина шеи, округлость и размер горба, величина глаз, удлиненность ресниц, и так далее

Особо будет оцениваться, насколько хорошо губы животного закрывают его зубы.

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В ходе посвященного верблюдам праздника также планируется устроить конкурсы поэзии и народных песен, а также аукционы по продаже верблюдов. Победители конкурса впоследствии могут быть проданы за цены, составляющие миллионы местных дирхамов. Традиционно в стране рыночные цены на верблюдов в преддверии праздника возрастают примерно на 70%.

Праздник обычно привлекает миллионы посетителей не только из Саудовской Аравии, но и со всего мира.

Ранее сообщалось, что сомалийские боевики угнали стадо из двух тысяч верблюдов на юге этой страны.

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