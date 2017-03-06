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13:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском храме под штукатуркой нашли фреску XIX века

Ранее на месте старинной находки висела икона.

Источник: Красноярская епархия

В Покровском кафедральном соборе в Красноярске во время ремонтных работ обнаружили старинную фреску с ликом Спаса Нерукотворного. Икона, предположительно, была создана еще в 19 веке. Старая роспись проявилась накануне празднования дня памяти великомученика Феодора Тирона. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской епархии.

Как рассказал штатный священник собора иерей Максим Золотухин, сейчас специалистам предстоит узнать, когда роспись была создана и когда ее закрасили. Отмечается, что до ремонта в соборе на месте старинной находки висела икона.

Добавим, что Свято-Покровский кафедральный собор является памятником архитектуры XVIII века. Это старейшее из сохранившихся каменных зданий Красноярска.

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