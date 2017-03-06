Сотрудники ГАИ проводят акцию «Нетрезвый водитель» в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

«В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи дорожно — патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — предупредили сотрудники ведомства.

О начале акции предупредили новосибирцев 3 марта. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное нарушение правил может привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.