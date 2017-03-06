Сотрудники ГАИ проводят акцию «Нетрезвый водитель» в Новосибирске
На некоторых улицах Новосибирска пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения, сообщает
На некоторых улицах Новосибирска пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения, сообщает
Сотрудники ГАИ проводят акцию «Нетрезвый водитель» в Новосибирске, сообщает
«В местах концентрации
О начале акции предупредили новосибирцев 3 марта. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Повторное нарушение правил может привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.