Новые дорожные знаки установят на нескольких улицах Калининграда

Знаки будут установлены:

— на ул. Юбилейной со стороны магазина «Спар» (ул. Ю. Гагарина, 13).

— по четной стороне ул. Калязинской от ул. Озерова до дома № 20.

— на ул. Флотской в районе МАДОУ д/с № 132.

Это сделано в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц.