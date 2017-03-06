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16:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Новые дорожные знаки установят на нескольких улицах Калининграда

Знаки «Остановка запрещена» появятся с 7 марта на 3 улицах Калининграда.

Знаки будут установлены:

— на ул. Юбилейной со стороны магазина «Спар» (ул. Ю. Гагарина, 13).

— по четной стороне ул. Калязинской от ул. Озерова до дома № 20.

— на ул. Флотской в районе МАДОУ д/с № 132.

Это сделано в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц.

Кроме того, в соответствии с решением комиссии по безопасности дорожного движения с марта вводится одностороннее движение на участке ул. Коммунистической от ул. Летней до ул. Судостроительной. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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