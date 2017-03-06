Движение по ул. Невского открыто после вывоза авиабомбы

В настоящее время движение по ней открыто, сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Напомним, сообщение об опасной находке появилось в пятницу. В понедельник утром в целях безопасности было эвакуировано около 160 жителей, а ул. Невского — перекрыта.