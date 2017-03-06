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13:58 (мск), источник: Volga News

В Самарской области потеплеет до +5 °C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде марта в Самарской области средняя температура воздуха ожидается на 8 °C выше средних многолетних значений.

В понедельник, 6 марта, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит +0… +5 °C. Ветер южный 8−13 м/с.

Во вторник, 7 марта, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -0 до -5 °C. Днем поднимется от +0 до +5 °C. Ветер южный 5−10 м/с.

В среду, 8 марта, ожидаются аналогичные погодные условия.

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