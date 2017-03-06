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14:07 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде 8 марта будет солнечно и тепло

В Нижнем Новгороде 8 марта ожидается солнечная и теплая погода. Об этом NewsNN сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.

По ее словам, погода резко меняется, и каких-то существенных изменений 6 и 7 марта не предвидится, поскольку близость атмосферного фронта создаст условия для преимущественного преобладания облачной погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +2 до +5 градусов, ночью значения будут близки к нулю.

«Что касается 8 марта, то синоптики все-таки надеются, что в наших районах усилится антициклон, поэтому с ростом атмосферного давления облаков станет меньше и при переменной облачности практически без осадков. Температура воздуха в утренние часы будет слабо отрицательная (от нуля до -2 градусов). А вот днем 8 марта столбики термометра поднимется к отметке +5, а на солнце даже на 1−2 градуса выше. Будет дуть южный умеренный ветер, но, к сожалению, на дорогах по прежнему наледи и лужи», — рассказала Макеева.

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