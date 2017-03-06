В Нижнем Новгороде 8 марта будет солнечно и тепло

По ее словам, погода резко меняется, и каких-то существенных изменений 6 и 7 марта не предвидится, поскольку близость атмосферного фронта создаст условия для преимущественного преобладания облачной погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +2 до +5 градусов, ночью значения будут близки к нулю.