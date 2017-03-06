В Нижнем Новгороде 8 марта будет солнечно и тепло
В Нижнем Новгороде 8 марта ожидается солнечная и теплая погода. Об этом NewsNN сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
В Нижнем Новгороде 8 марта ожидается солнечная и теплая погода. Об этом NewsNN сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
По ее словам, погода резко меняется, и
Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +2 до +5 градусов, ночью значения будут близки к нулю.
«Что касается 8 марта, то синоптики