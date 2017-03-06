Антитеррористические учения напугали жителей Уральска

АСТАНА, 8 мар — Sputnik. Жители Уральска стали свидетелями и участниками антитеррористических учений, которые провел Западно-Казахстанский областной оперативный штаб.

Фанаты «Кайрата» и «Актобе» устроили массовую драку в Алматы

Согласно официальной информации, в городе прошли плановые антитеррористические учения по борьбе с терроризмом «Орал-Антитеррор 2017».

«В рамках замысла учения отработан порядок взаимодействия специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов при возникновении угрозы террористического характера в том числе по пресечению террористической угрозы, минимизации и ликвидации ее последствий и иные учебные задачи», — сообщили в штабе.

Как сообщает издание «Уральская неделя», в ходе учений были эвакуированы сотрудники областной прокуратуры, а также посетители торгового центра.

В ходе учений никто не пострадал.