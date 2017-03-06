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15:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Антитеррористические учения напугали жителей Уральска

Сотрудников областной прокуратуры и посетителей торгового центра эвакуировали, как выяснилось позже, из-за антитеррористических учений.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 мар — Sputnik. Жители Уральска стали свидетелями и участниками антитеррористических учений, которые провел Западно-Казахстанский областной оперативный штаб.

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Согласно официальной информации, в городе прошли плановые антитеррористические учения по борьбе с терроризмом «Орал-Антитеррор 2017».

«В рамках замысла учения отработан порядок взаимодействия специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов при возникновении угрозы террористического характера в том числе по пресечению террористической угрозы, минимизации и ликвидации ее последствий и иные учебные задачи», — сообщили в штабе.

Как сообщает издание «Уральская неделя», в ходе учений были эвакуированы сотрудники областной прокуратуры, а также посетители торгового центра.

В ходе учений никто не пострадал.

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