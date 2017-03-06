Синоптики пообещали аномальное потепление в центральной России

Период потепления установится 7 марта и будет продолжаться более недели. Температура днем будет повышаться до плюс 8 — 10 градусов.

«Такой фон, на 6−8 градусов выше нормы, продержится как минимум до 15—16 марта на территории большинства областей центральной России, включая Подмосковье и Москву», — сообщил Варакин.

​Аномальное повышение температуры будет также наблюдаться в Сибирском федеральном округе и на юге Урала. По словам Варакина, плюсовые температуры приведут к тому, что «аномальные запасы снежного покрова, которые мы сейчас фиксируем в горной местности на юге Урала, начнут активно таять во второй половине марта».

Глава ситуационного центра Росгидромета предупредил об опасности, которую влечет за собой теплая погода для рыбаков. Уже с 6 марта выход на лед будет небезопасен из-за сократившейся толщины льда.

Ранее, 28 февраля, Гидрометцентр России зафиксировал самую теплую погоду в Москве за всю текущую зиму. Тогда температура поднялась до отметки плюс 4,2 градуса.