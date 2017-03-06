7 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 7 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 16.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Восстания, 21, 23, 25, 27, 29; пр. Ибрагимова, 35, 37, 39, 41; ул. Коллективная, 17, 19, 29, 25а (детский сад № 165), 31, 33.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Холмовая, Шевченко.