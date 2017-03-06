7 марта в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в
Плановые ремонтные работы пройдут в
(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 7 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 9.00 до 16.00 света не будет в
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Холмовая, Шевченко.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий