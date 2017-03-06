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14:36 (мск), источник: Sputnik.by

Минтранс не будет делать МКАД-2 платной дорогой

Что касается первой кольцевой автодороги, то она находится в ведении городских властей, и об их намерениях в министерстве не знают.

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси не планирует вводить плату за проезд по второй Минской кольцевой автодороге (МКАД-2), сообщил глава ведомства Анатолий Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Министр отметил, что первая МКАД находится в ведении городских властей и не является республиканской автодорогой. Он также обратил внимание, что были попытки «переделать» ее в улицу. Сивак добавил, что ему пока не известны планы столичной администрации относительно введения платы за проезд по кольцевой.

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«Что касается второй МКАД, то планов по ее платности нет. В части регулирования движения мы будем через знаки стремиться уводить транзитный транспорт, особенно международный, с первой кольцевой автодороги. Пока это мы не делали, потому что были определенные ограничения, в том числе по скорости», — сказал Сивак.

Он также сообщил, что введение платы за проезд по тому или иному участку дороги — не быстрый процесс, поэтому «резких движений» тут не будет.

Глава Минтранса проинформировал, что в 2016 году в период максимальных нагрузок по второй МКАД проходило около 4 тысячи автомобилей в сутки, пик нагрузок пришелся на август. С такими же нагрузками работали и некоторые другие республиканские магистрали.

«Нормативы говорят, что если 10 тысяч автомобилей будет по дороге проезжать, то эту дорогу нужно планировать под первую категорию, то есть четыре полосы», — пояснил министр.

Сивак также заметил, что строительство второй Минской кольцевой автодороги себя оправдывает. «Вокруг Минска появился инвестиционный пояс, где может развиваться экономика через промышленные, торговые и прочие объекты», — сказал он.

Говоря в целом о системе платных дорог в Беларуси, Сивак сообщил, что в этот проект были вложены существенные инвестиции. «Те первые платные дороги, которые у нас были сделаны, окупились год назад, сейчас они приносят в бюджет чистый доход», — сказал Сивак.

Всего в Беларуси насчитывается около 1600 километров платных автодорог.

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