Константин Окунев отсудил у своей компании-банкрота «золотой парашют» в 620 тыс. рублей

Еще 3 марта 2016 года арбитражный суд Пермского края признал ООО «Пивооптторг» банкротом. 28 марта конкурсный управляющий уведомил Окунева о предстоящем через два месяца увольнении по сокращению штатов. Не дожидаясь этого, гендиректор написал заявление «по собственному» и с 1 мая его полномочия были прекращены.

Уже 26 мая Окунев обратился в суд с требованием выплатить выходное пособие в размере 100 МРОТ, предусмотренное статьей 178 Трудового кодекса РФ. Заочным решением от 23 августа Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск. Окуневу был выдан исполнительный лист.



Конкурсный управляющий (теперь уже бывший) Станислав Шиловский пожаловался в апелляционную инстанцию. Выступая 6 марта 2017 года в Пермском краевом суде, его представитель Ирина Дейкина сослалась на судебную практику: выходное пособие предусмотрено за компенсацию неблагоприятных последствий при увольнении по сокращению штатов, смене собственника и т. д.



«Трудовые отношения с Окуневым прекращены по инициативе самого работника. Суд не указал, в чем выразились неблагоприятные последствия для работника. Просим решение отменить и отказать в иске», — сказала юрист Дейкина.



«Апелляционная жалоба конкурсного управляющего ООО “Пивооптторг” является злоупотреблением правом и вызвана желанием не включать требования Окунева в реестр кредиторов», — возразила представитель истца Виктория Буторина. Она напомнила, что 21 октября 2016 года гражданин Окунев также признан банкротом. Назначенный арбитражным судом финансовый управляющий Максим Трулов направил исполнительный лист Окунева новому конкурсному управляющему ООО «Пивооптторг» Дмитрию Щербаню.



Говоря об основаниях на «золотой парашют», юрист Буторина сослалась на документы. Антон Нестеров, гендиректор ЗАО «Север» — единственного учредителя ООО «Пивооптторг», дополнил 7 апреля 2015 года трудовой договор с Окуневым положениями об увеличении должностного оклада до 60 тыс. рублей и выходном пособии в 15 окладов. «Окунев подал заявление об увольнении по собственному желанию, Окунев руководствовался соображениями экономии. Окунев — максимально добросовестный», — сказала его представитель Буторина, подразумевая требование взыскать не 900 тыс. рублей (по окладу), а 620,4 тыс. рублей по МРОТ.



Напомним, в рамках дела о личном банкротстве Окунева требования пяти кредиторов оцениваются более чем в 900 млн рублей. На 20 апреля в арбитражном суде назначено рассмотрение отчета финансового управляющего. Сбор требований к ООО «Пивооптторг» не завершен, их общая сумма превысила 500 млн рублей. Конкурсное производство продлено до 30 августа.