Крымские таможенники в Армянске задержали партию зубных имплантов с Украины

По данным силовиков, «зубные контрабандисты» спрятали под сидением микроавтобуса 70 упаковок медпрепаратов на общую сумму 300 тысяч рублей. Владелец микроавтобуса заявил, что никакого отношения к партии не имеет и взял указанные товары по просьбе друга, который надеялся переправить вышеперечисленное с Украины в Крым.

На данный момент все товары задержаны, а в отношении водителя возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Согласно санкций статьи водителю грозит штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в торговом центре Севастополя сотрудниками таможенной службы обнаружили партию «шуб-нелегалок» на сумму 30 миллионов рублей.