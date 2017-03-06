Британская пара сыграла свадьбу с пингвинами

Помимо пингвинов на свадьбе присутствовали: девять подружек невесты, девочка с цветами и мальчик с книгой отзывов, семь швейцаров и 100 гостей. Приглашены были также ретривер, спаниэль и итальянский спиноне.

Птицы попали на торжество благодаря подруге Трейси, которая держит пингвинов. Она уговорила эту парочку пройтись по проходу между гостями при помощи тренировок и ведра со свежей рыбой. Всего пингвинов было три, но на торжество вышли двое, а третий сидел «на скамье запасных», на случай, если кто-нибудь из его сородичей будет волноваться.

Трейси рассказала таблоиду The Daily Mail, что птицы родились в частном зоопарке и выросли в неволе. Им грозила эвтаназия, поскольку заведение обанкротилось и закрылось в срочном порядке. Однако приятельница Трейси — Эмма — забрала птиц на свое попечение.

Организаторы свадьбы с пингвинами утверждают: птицы чувствовали себя комфортно и охотно шли на контакт, поскольку давно привыкли к присутствию людей. На пути к алтарю парочка пингвинов смотрелась чудесно.

Однако защитники животных осудили «безрассудное представление», отметив, что пингвинов поместили в «пугающие и совершенно несоответствующие условия, такие как свадебное торжество». Критиков такой свадьбы заботит также игнорирование молодоженами того факта, что пингвины могут переносить многочисленные заболевания и бактериальные инфекции. Владелица пингвинов отказалась от комментариев.