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14:06 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем

Глава государства вручил юбиляру бронзовую скульптуру художника Иулиана Рукавишникова под названием «Чайка садится на воду» и картину Виталия Зайцева «Чайки над Волгой».

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13
фотографий
13
фотографий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем. Глава государства вручил юбиляру бронзовую скульптуру художника Иулиана Рукавишникова под названием «Чайка садится на воду» и картину Виталия Зайцева «Чайки над Волгой». Тем самым Путин намекнул на легендарный позывной Терешковой — «Чайка», с которым она отправилась в космос в 1963 году.

Источник: РИА "Новости"

«Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем, — сказал президент. — У нас два подарка. Это ваш позывной. И замечательная, красивая картина — “Чайки над Волгой”, как раз, собственно, из ваших родных мест картина».

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Терешкова в ответ заметила, что очень тронута.

Путин также поблагодарил именинницу за служение родной стране. «Начиная с вашего легендарного полета в космос, Вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству — причем в разных местах, на разных должностях, — и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной Думе», — отметил российский лидер.

«Я знаю, как Вы любите нашу большую, общую Родину — Россию, и свою малую — Ярославль, все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в вашем сердечном отношении к Родине», — сказал Путин.

Комментарии
6
woodyM®SailorАВ
ее имя вместе с Гагариным будут помнить века..
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the monster of designing
Дочь тракториста ставшая первой в мире женщиной космонавтом. Уникально страной был СССР.
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Иван Петров
Молодец женщина.
Отлично выглядит в своём возрасте.
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