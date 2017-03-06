Путин поздравил Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем. Глава государства вручил юбиляру бронзовую скульптуру художника Иулиана Рукавишникова под названием «Чайка садится на воду» и картину Виталия Зайцева «Чайки над Волгой». Тем самым Путин намекнул на легендарный позывной Терешковой — «Чайка», с которым она отправилась в космос в 1963 году.

«Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем, — сказал президент. — У нас два подарка. Это ваш позывной. И замечательная, красивая картина — “Чайки над Волгой”, как раз, собственно, из ваших родных мест картина».

Терешкова в ответ заметила, что очень тронута.

Путин также поблагодарил именинницу за служение родной стране. «Начиная с вашего легендарного полета в космос, Вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству — причем в разных местах, на разных должностях, — и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной Думе», — отметил российский лидер.

«Я знаю, как Вы любите нашу большую, общую Родину — Россию, и свою малую — Ярославль, все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в вашем сердечном отношении к Родине», — сказал Путин.