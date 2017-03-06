Международный женский день в Перми. Афиша на 8 марта

Международный женский день подарил россиянам дополнительный выходной посреди недели. Вместе со всей страной в эту среду пермяки отдыхают.

Как провести этот день с пользой, подскажет афиша «АиФ-Прикамье».

8 марта.

10.15 — сбор у остановки «Драмтеатр» — Лыжный забег «Знакомство с Уральской тропой»;.

10.00 — 21.30 — Киноцентр «Премьер» — «Дефилировать по-советски», выставка редких фотографий дефиле Пермского дома моделей. По снимкам можно узнать, как в советское время совмещали моду и плановую экономику, как выглядели пермские манекенщицы и как творили модельеры в условиях дефицита. 35 уникальных снимков из Государственного архива и лично от фотографа Анатолия Зернина;.

12.00 — ул. Советская, 51а — День открытых дверей в спортивном комплексе;.

12.00 — 19.00 — ул. Ленина, 72Б, Галерея туфельки — «Деньги о женщинах, женщины о деньгах», выставка денежных банкнот с изображениями известных королев и певиц, писательниц и монахинь, собирательных образов и дам, что оставили яркий след в истории;.

12.00 — Планетарий — Представление «Приключения зайчонка Тафика» (5+);.

12.00 — 20.00 — Городской центр культуры — Выставка «День художника»;.

12.00 — Территория микрорайона «Комплекс ПГТУ» — Акция-поздравление «Тюльпан удачи», посвященный Международному женскому дню;.

12.00 — «Сквер на Торфянке», ул. Торфяная, 28б — Праздник «Международный женский день» для жителей ТОС «Средняя Курья»;.

12.00 — 17.00 — ул. Луначарского, 23- 32 — PLACE MARKET;.

15.00 — Планетарий — Представление «Предание о звёздах» (12+);.

16.00 — Дом актёра — Спектакль «Жёлтый ангел» (14+);.

17.00 — Планетарий — Представление «Розетта» (8+);.

18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Женитьба» (12+);.

18.30 — 20.00 — ул. Куйбышева, 95б — Семинар «Как остаться женщиной в современном мире?»;.

19.00 — Бульвар Гагарина, 24 — Открытие выставки Саши Фроловой Paradizarium.