Международный женский день в Перми. Афиша на 8 марта
Куда отправиться в праздничный день в краевой столице?
Куда отправиться в праздничный день в краевой столице?
Международный женский день подарил россиянам дополнительный выходной посреди недели. Вместе со всей страной в эту среду пермяки отдыхают.
Как провести этот день с пользой, подскажет афиша «АиФ-Прикамье».
8 марта.
10.15 — сбор у остановки «Драмтеатр» — Лыжный забег «Знакомство с Уральской тропой»;.
10.00 — 21.30 — Киноцентр «Премьер» — «Дефилировать по-советски», выставка редких фотографий дефиле Пермского дома моделей. По снимкам можно узнать, как в советское время совмещали моду и плановую экономику, как выглядели пермские манекенщицы и как творили модельеры в условиях дефицита. 35 уникальных снимков из Государственного архива и лично от фотографа Анатолия Зернина;.
12.00 — ул. Советская, 51а — День открытых дверей в спортивном комплексе;.
12.00 — 19.00 — ул. Ленина, 72Б, Галерея туфельки — «Деньги о женщинах, женщины о деньгах», выставка денежных банкнот с изображениями известных королев и певиц, писательниц и монахинь, собирательных образов и дам, что оставили яркий след в истории;.
12.00 — Планетарий — Представление «Приключения зайчонка Тафика» (5+);.
12.00 — 20.00 — Городской центр культуры — Выставка «День художника»;.
12.00 — Территория микрорайона «Комплекс ПГТУ» —
12.00 — «Сквер на Торфянке», ул. Торфяная, 28б — Праздник «Международный женский день» для жителей ТОС «Средняя Курья»;.
12.00 — 17.00 — ул. Луначарского, 23- 32 — PLACE MARKET;.
15.00 — Планетарий — Представление «Предание о звёздах» (12+);.
16.00 — Дом актёра — Спектакль «Жёлтый ангел» (14+);.
17.00 — Планетарий — Представление «Розетта» (8+);.
18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Женитьба» (12+);.
18.30 — 20.00 — ул. Куйбышева, 95б — Семинар «Как остаться женщиной в современном мире?»;.
19.00 — Бульвар Гагарина, 24 — Открытие выставки Саши Фроловой Paradizarium.