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14:19 (мск), источник: АиФ Омск

Омские приставы проводят операцию «Должник»

Неплательщиков приставы посещают вместе с полицейскими.

На территории Ленинского, Октябрьского и Советского округов прошёл плановый рейд «Должник».

Только за один день судебные приставы и правоохранители в домах, расположенных по улицам Рождественского, Федора Крылова, Кучерявенко и Калинина, посетили 15 квартир. Их жильцы не оплатили штрафы в установленный законом срок и тем самым совершили очередное административное правонарушение.

Такая мера была применена в отношении 19-летнего студента Владислава Ш., который не оплатил в добровольный срок штраф ГИБДД в размере 30 тыс. руб. за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В рамках исполнительного производства было вынесено постановление о принудительном приводе должника в отдел судебных приставов для составления административного протокола.

Так как обнаружить должника по месту жительства не удалось, его нашли в учебном заведении. Был составлен и тут же рассмотрен в суде административный протокол и теперь омичу помимо оплаты штрафа предстоит отработать ещё и 20 часов.

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