В Уфе будет создана единая организация садоводов

Председатель городского Совета Валерий Трофимов сообщил, что депутатский корпус планирует в мае провести масштабное межведомственное совещание по вопросам cадовых товариществ.

По мнению депутатов, проблем в этой сфере накопилось немало. Многие садоводы до сих пор не могут приватизировать свои участки, поскольку они находятся в водоохранной зоне. При этом проблема в большей степени заключается в несовершенстве законодательства и нормативных актов, чем в фактических препятствиях для приватизации. В ряде садовых товариществ есть сложности с электрификацией. Некоторые садоводы хотели бы создать свои управляющие компании.