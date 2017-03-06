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14:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе будет создана единая организация садоводов

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе рассматривают предложения о создании единой садоводческой организации.

Источник: Башинформ

Председатель городского Совета Валерий Трофимов сообщил, что депутатский корпус планирует в мае провести масштабное межведомственное совещание по вопросам cадовых товариществ.

По мнению депутатов, проблем в этой сфере накопилось немало. Многие садоводы до сих пор не могут приватизировать свои участки, поскольку они находятся в водоохранной зоне. При этом проблема в большей степени заключается в несовершенстве законодательства и нормативных актов, чем в фактических препятствиях для приватизации. В ряде садовых товариществ есть сложности с электрификацией. Некоторые садоводы хотели бы создать свои управляющие компании.

«На данный момент нет единства в этой сфере. В Уфе существуют Ассоциация садоводов, городской Союз садоводов. Есть и другие, более мелкие объединения. Какие-то из них активны, какие-то существуют лишь формально. И все при этом действуют врозь. Это неправильно, — отметил Валерий Трофимов. — Должна быть одна организация, у которой будет четкая позиция, и которая будет от имени всех садоводов города вести диалог с органами государственной власти и местного самоуправления».

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