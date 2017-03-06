Жители столицы могут потребовать отключения отопления
Жители столицы могут потребовать отключения централизованного отопления в дневное время. Об этом сообщил глава столичного управления
Жители столицы могут потребовать отключения централизованного отопления в дневное время. Об этом сообщил глава столичного управления
«В субботу и воскресенье нам звонили люди, просили снизить подачу тепла или вовсе отключить. Если жильцы домов хотят отключить отопление, мы может это сделать при содействии управляющих
Петр Гонтя пояснил, что администратор дома должен подать заявку в столичное управление ЖКХ. А Termoelectrica, в свою очередь, примет окончательное решение об отключении.