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18:07 (мск), источник: Publika.md

Жители столицы могут потребовать отключения отопления

Жители столицы могут потребовать отключения централизованного отопления в дневное время. Об этом сообщил глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя. Он обсудил этот вопрос с поставщиком тепла.

Источник: Publika.md

«В субботу и воскресенье нам звонили люди, просили снизить подачу тепла или вовсе отключить. Если жильцы домов хотят отключить отопление, мы может это сделать при содействии управляющих ЖЭК-ов и представителей Termoelectrica», — сказал глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя.

Петр Гонтя пояснил, что администратор дома должен подать заявку в столичное управление ЖКХ. А Termoelectrica, в свою очередь, примет окончательное решение об отключении.

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