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15:16 (мск), источник: Meduza

Умер литературовед Сергей Бочаров

В ночь на 6 марта умер литературовед Сергей Бочаров. Об этом сообщила филолог Ирина Сурат. Бочарову было 87 лет.

Бочаров прославился своими исследованиями по русской литературе XIX века, в первую очередь книгами «Роман Л. Н. Толстого “Война и мир”» (1963) и «О художественных мирах» (1985). Последняя представляет собой сборник статей разных лет о произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Платонова и других классиков. Открывается книга статьей о композиции «Дон-Кихота».

Бочаров входил в редколлегии нескольких знаменитых изданий, в том числе Академического полного собрания сочинений Пушкина, словаря «Русские писатели 1800−1917» и журнала «Вопросы литературы».

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