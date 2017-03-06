8 Марта красноярцы проведут под «черным небом»

В Красноярске 8 Марта пройдет под «черным небом».

С 19:00 сегодняшнего дня и до 19:00 8 Марта в Красноярске введен режим НМУ первой степени опасности. Согласно данным Среднесибирского УГМС, в столице края ожидаются условия, при которых рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе будет затруднено.

Напомним, предыдущий режим НМУ первой степени опасности продержался в городе 11 дней. Его ввели в столице края вечером 9 февраля и планировали снять 13 февраля, но из-за сохранившихся неблагоприятных метеорологических условий режим «черного неба» продлили сначала до 16 февраля, а затем — до 20-го.

Стоит отметить, что многие красноярцы отмечали, что воздух в городе очистился перед приездом президента страны Владимира Путина. Власти объяснили это сменой погоды и западным ветром.