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14:56 (мск), источник: Newslab.ru

8 Марта красноярцы проведут под «черным небом»

D столице края ожидаются условия, при которых рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе будет затруднено.

В Красноярске 8 Марта пройдет под «черным небом».

С 19:00 сегодняшнего дня и до 19:00 8 Марта в Красноярске введен режим НМУ первой степени опасности. Согласно данным Среднесибирского УГМС, в столице края ожидаются условия, при которых рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе будет затруднено.

Напомним, предыдущий режим НМУ первой степени опасности продержался в городе 11 дней. Его ввели в столице края вечером 9 февраля и планировали снять 13 февраля, но из-за сохранившихся неблагоприятных метеорологических условий режим «черного неба» продлили сначала до 16 февраля, а затем — до 20-го.

Стоит отметить, что многие красноярцы отмечали, что воздух в городе очистился перед приездом президента страны Владимира Путина. Власти объяснили это сменой погоды и западным ветром.

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