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14:45 (мск), источник: dostup1.ru

Новогодняя иллюминация в Челябинске будет работать и весной

Решение об этом принял глава города Евгений Тефтелев, сославшись на позитивные отклики горожан.

Новогодняя иллюминация в Челябинске продолжит работать и весной — решение об этом принял глава города Евгений Тефтелев, сославшись на позитивные отклики горожан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Новогодняя иллюминация хорошо себя показала, пусть работает, как работала», — заявил градоначальник.

Напомним, изначально планировалось, что новогоднюю подсветку отключат к середине января. Потом работу иллюминации продлили до февраля, затем до марта. В гирляндах стоят светодиодные лампочки, что позволяет экономить средства.

Добавим, что ледовый городок, который в этом году был посвящен чемпионату мира по фигурному катанию, демонтировали также относительно поздно — в канун Масленицы.

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