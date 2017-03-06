Аномально теплую погоду в марте на Урале прогнозирует Росгидромет

Росгидромет прогнозирует аномально теплую погоду в регионах Центральной России и на Урале до середины марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«С середины месяца в Свердловской и Челябинской областях температурный фон будет на 6−8 градусов выше нормы, поэтому аномальные запасы снежного покрова, которые мы сейчас фиксируем в горной местности на юге Урала, начнут активно таять во второй половине марта», — сказал Варакин, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня выход на лед в регионах, где установилась плюсовая температура, опасен для рыбаков: «Толщина льда в этих регионах уже не соответствует критериям безопасности».

Глава МЧС России Владимир Пучков, выслушав прогноз Росгидромета, обратился к руководителям ГУ МЧС с требованием принимать решения в соответствии с прогнозами погоды.

Сильный паводок угрожает 34 населенным пунктам Южного Урала.