Синоптики прогнозируют в Казани мокрый снег и дождь

В ночь на вторник в столице РТ прогнозируется юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса тепла. Днем 7 марта направление ветра изменится на юго-восточное, воздух прогреется до 1−3 градусов выше нуля. На дорогах сохраняется гололедица.

В международный женский день, 8 марта, в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля, при прояснениях и на юго-востоке до 10 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем составит от минус 2 до 3 градусов тепла. На дорогах местами сильная гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.