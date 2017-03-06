Синоптики прогнозируют в Казани мокрый снег и дождь
(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 7 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег и дождь.
(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 7 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег и дождь.
В ночь на вторник в столице РТ прогнозируется
В международный женский день, 8 марта, в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер