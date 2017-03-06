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14:49 (мск), источник: ТАСС

Уральские студенты подарили теплую куртку пловцу Лобинцеву, обворованному в Екатеринбурге

Неизвестные забрали куртку и сетку с экипировкой спортсмена, разбив стекло в его машине.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Студенты Уральского государственного горного университета (УГГУ) подарили пловцу Никите Лобинцеву теплую куртку, которого в воскресенье обворовали в центре Екатеринбурга.

Источник: ТАСС

Лобинцев является аспирантом кафедры шахтного строительства Горного университета, поэтому в вузе решили позаботиться о здоровье спорстмена, сообщили в пресс-службе университета.

«Очень жаль, что с Никитой произошла такая неприятность. Мы гордимся его успехами и всегда следим за его выступлениями, поддерживаем. Нам очень хотелось поднять ему настроение, и мы решили подарить Никите бомбер нашего студенческого спортивного клуба, постараемся передать как можно быстрее. Это очень теплая куртка», — отметили представители вуза.

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В пресс-службе добавили, что с Лобинцевым уже связались по телефону. «Спортсмен был приятно удивлен подарку студентов, но забрать его не смог, потому что уехал из города. В следующий визит в родной вуз он обещал забрать подарок», — пояснили в пресс-службе УГГУ.

Ранее Лобинцев на своей странице в социальной сети Instagram написал, что его обокрали в центре Екатеринбурга, разбив стекло в машине и забрав куртку и сетку с экипировкой.

Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне — бронзу в эстафете 4×100 м вольным стилем.

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