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14:59 (мск), источник: dostup1.ru

Особо опасные медицинские отходы угрожают Копейску распространением инфекций

Оказалось, что цех по переработке медицинских отходов не соблюдает большинство установленных правил.

В Красноармейском районе (Челябинская область) выявлены грубые нарушения при утилизации медицинских отходов — предприятие, которое ведет данную деятельность недалеко от Копейска, не соблюдает правила обращения с зараженными объектами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Установлено, что в цех поступают на утилизацию отходы разных уровней опасности, однако на предприятии абсолютно не соблюдают правила сбора, транспортировки, обеззараживания и вывоза на полигон.

«В цехе и на площадке рядом с ангаром, прямо под открытым небом валяются кучи разных цветов. Желтые мешки — это эпидемиологически опасные отходы класса Б, красные — требующие особого обращения чрезвычайно опасные отходы класса В. Транспортироваться и храниться они должны в специальных баках с закрытой крышкой. Не утилизированные в течение 24 часов отходы необходимо хранить в холодильниках. На практике это не соблюдается», — рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Он добавил, что в кучах медицинских отходов были обнаружены пакеты за 18 февраля 2017 года. «Многие из пакетов порваны, а значит, инфекция переносится птицами, мышами и крысами, может попасть в почву и грунтовые воды. Более того, сами сотрудники предприятия, а здесь их минимум 15 человек, могут стать источником заражения, так как работают с явными нарушениями правил безопасности», — добавил он.

Работники предприятия ведут сортировку опасных отходов с грубейшими нарушениями установленных норм и правил. Из средств индивидуальной защиты у некоторых сотрудников только перчатки; некоторые перебирают шприцы и иглы голыми руками. Также на предприятии не соблюдаются требования по обустройству участка по обращению с отходами. Отсутствует необходимый набор помещений, разделение на «чистую» и «грязную» зоны, системы вентиляции и обеззараживания воздуха. Обеззараживание проходит путем промывания в холодной воде. Некондиционный материал сжигается недалеко от предприятия в печи.

«В цехе за одним столом разбирают запрещенные для вскрытия пакеты, за соседним — едят и пьют чай. Либо люди не понимают, с какими опасными материалами работают, либо руководство предприятия осознанно дезинформирует сотрудников. Иначе невозможно объяснить, почему одни голыми руками перебирают инфицированные СПИДом, гепатитом и туберкулезом медотходы, а другие, стоя у печи, вдыхают сильнейшие канцерогены — диоксины. Сегодня крайне важно обследовать каждого сотрудника предприятия на наличие инфекционных заболеваний», — отметил Вороной.

Процесс обеззараживания отходов не проводился, а сотрудники предприятия не смогли рассказать, в чем он заключается. При этом сортировка проводится для реализации вторичного сырья. Таким образом, помимо локального заражения, высока вероятность возникновения ЧС за пределами Челябинской области.

Выявленные нарушения зафиксированы сотрудниками прокуратуры Красноармейского района, регионального министерства здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Челябинской области.

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