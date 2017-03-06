Переходы в Омске обложили «антипаводковыми» мешками

Работы ведут сотрудники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», подведомственного городскому департаменту хозяйства, на обслуживании которого находятся шесть мостов, 11 путепроводов, один пешеходный мост, одна подпорная стенка на улице Бударина, два надземных пешеходных перехода и 20 подземных.

С мостов и путепроводов удаляются снег и наледь, создан резерв из 100 тонн песка и 50 тонн щебня, заготовлено 300 мешков с песком, сообщили в мэрии. В частности, именно последнюю статью могут легко отследить горожане, глядя на «баррикады», выложенные у подземных переходов.

Галина Зурнаджан, директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

— Мы подготовили 300 мешков с песком, для того чтобы остановить возможный сход воды к подземным пешеходным переходам. Так как оттепель уже началась, 142 мешка уже развезли и уложили при спуске в переходы у КДЦ «Маяковский», рядом с остановками «Дом туриста», «Цирк», «Железнодорожный вокзал» и другими. Часть мешков с песком складирована в служебных помещениях подземных переходов для использования в случае погодного экстрима.

Заметим, пока мешки уложили не у всех переходов. К примеру, в выходные «линий баррикад» еще не было у подземных переходов, расположенных на остановках «Площадь Ленина» и «Яблонька», у того же «Цирка», по информации на сегодняшний полдень, если и лежат мешки, то явно не у каждого спуска. Ранее Зурнаджан отмечала, что в среднем на объект нужно от 30 до 60 мешков.

Вместе с тем, как добавила в своем комментарии директор учреждения, ведется ревизия насосов и сантехнического оборудования, очистка и промывка дождеприемных колодцев, накопительных емкостей в насосных помещениях подземных переходов, а также на мостовых сооружениях. Вице-мэр Сергей Фролов настоял, чтобы к концу этой недели все мосты были очищены от снега.

Также напомним, особое внимание при проведении антипаводковых мер уделяется подземному переходу на Любинском проспекте. Этот объект работники «ИдеалСтроя», реконструировавшие улицу на средства «Газпрома», сдали только в прошлом году, и нынешние паводковые воды, которые будут стекаться с холма, станут его первым испытанием.