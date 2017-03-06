Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Британец выжил после удаления девяти органов
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Фанаты критикуют округлившуюся фигуру Волочковой - СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
15:08 (мск), источник: Om1.ru

Переходы в Омске обложили «антипаводковыми» мешками

В подготовке к весеннему половодью к городским искусственным сооружениям подвозят мешки с песком.

Работы ведут сотрудники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», подведомственного городскому департаменту хозяйства, на обслуживании которого находятся шесть мостов, 11 путепроводов, один пешеходный мост, одна подпорная стенка на улице Бударина, два надземных пешеходных перехода и 20 подземных.

С мостов и путепроводов удаляются снег и наледь, создан резерв из 100 тонн песка и 50 тонн щебня, заготовлено 300 мешков с песком, сообщили в мэрии. В частности, именно последнюю статью могут легко отследить горожане, глядя на «баррикады», выложенные у подземных переходов.

Галина Зурнаджан, директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

— Мы подготовили 300 мешков с песком, для того чтобы остановить возможный сход воды к подземным пешеходным переходам. Так как оттепель уже началась, 142 мешка уже развезли и уложили при спуске в переходы у КДЦ «Маяковский», рядом с остановками «Дом туриста», «Цирк», «Железнодорожный вокзал» и другими. Часть мешков с песком складирована в служебных помещениях подземных переходов для использования в случае погодного экстрима.

Заметим, пока мешки уложили не у всех переходов. К примеру, в выходные «линий баррикад» еще не было у подземных переходов, расположенных на остановках «Площадь Ленина» и «Яблонька», у того же «Цирка», по информации на сегодняшний полдень, если и лежат мешки, то явно не у каждого спуска. Ранее Зурнаджан отмечала, что в среднем на объект нужно от 30 до 60 мешков.

Вместе с тем, как добавила в своем комментарии директор учреждения, ведется ревизия насосов и сантехнического оборудования, очистка и промывка дождеприемных колодцев, накопительных емкостей в насосных помещениях подземных переходов, а также на мостовых сооружениях. Вице-мэр Сергей Фролов настоял, чтобы к концу этой недели все мосты были очищены от снега.

Также напомним, особое внимание при проведении антипаводковых мер уделяется подземному переходу на Любинском проспекте. Этот объект работники «ИдеалСтроя», реконструировавшие улицу на средства «Газпрома», сдали только в прошлом году, и нынешние паводковые воды, которые будут стекаться с холма, станут его первым испытанием.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Этой весной снег в Омске начнёт таять раньше, чем обычно
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь