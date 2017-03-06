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15:14 (мск), источник: СуперОмск

«Флора-2017» переедет в самый отдаленный участок Омска

Уже началась активная подготовка к самой яркой выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства.

В этом году главным объектом благоустройства в рамках проведения любимой омичами «Флоры» станет сквер микрорайона «Загородный».

«В 2017 году территориальному общественному самоуправлению Омска исполняется 25 лет. Первым в 1992 году был основан КТОС “Загородный”. В честь юбилея мы решили сделать жителям этого микрорайона подарок и открыть “Флору” 2017 года на самой отдаленной территории», — отметил глава администрации Центрального округа Сергей Дмитриенко.

Весной и летом в микрорайоне будет кипеть работа по обновлению территории. Специалистам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» предстоит обустроить и отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки на площади более 1000 квадратных метров. Будут отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных домов на общей площади 1900 кв. м. Предполагается восстановить асфальтовое покрытие дороги в микрорайон «Загородный» от железной дороги до дома № 14.

Еще одним подарком жителям станет обновленный остановочный павильон. В сквере будет высажено более 22 000 многолетних и однолетних цветов. Его центральную часть украсит крупномерная ель, по периметру будет высажено 12 кустов туи и 20 кустов можжевельника.

«Как и во все предыдущие годы, к этой большой работе будут привлечены наши социальные партнеры: предприниматели, депутаты, управляющая компания, школа, детский сад, — отметил Сергей Дмитриенко. — Только общими усилиями мы сумеем сделать праздник. Я приглашаю всех жителей микрорайона принять участие в предстоящих субботниках, высадить у своих домов цветы, покрасить бордюры. Ко Дню города здесь все должно преобразиться».

Кроме того, в сквере может появиться детская игровая площадка, если КТОС-юбиляра «Загородный» станет победителем городского конкурса муниципальных грантов.

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