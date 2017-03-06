Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Работа, которая вас убивает
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Дочка МакSим стала копией мамы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Фанаты критикуют округлившуюся фигуру Волочковой - СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область вошла в топ-25 регионов с низкой потребительской активностью

Финансовые настроения воронежцев хуже средних по стране.

Воронежская область заняла 24 строчку рейтинга регионов с наименьшей потребительской активностью по итогам февраля, сообщили аналитики Финансового университета при правительстве РФ в понедельник, 6 марта. Индекс финансовых настроений у жителей Воронежской области оказался ниже среднероссийского: -10,1 балла против -8.

При составлении рейтинга исследователи учитывали частоту питания вне дома, развлечений, покупок крупной бытовой техники и мебели, недвижимости, транспорта. Кроме того, аналитики изучили готовность жителей Воронежской области брать кредиты и формировать накопления, покупать страховые полисы и туристические путевки, пользоваться другими услугами финансовых компаний. Рейтинг также учитывает самооценку благополучия, уверенность населения в собственной безопасности, напряженность рынка труда, готовность населения искать новую работу, менять место жительства.

Наибольшая потребительская активность оказалась в Чечне (9,1 балла), Дагестане (2,7), Приморском крае (2,5) Курганской области и в республике Марий Эл (по 1,7). Хуже всего ситуация в Карелии (-14,1), Липецкой области (-13,8), Кабардино-Балкарии (-13,4), Тамбовской (-12,9) и Калиниградской (-12,7) областях.

Средний индекс потребительской активности россиян составил -8 баллов. По оценкам аналитиков, это говорит о сокращении экономической активности и доходов населения в феврале.

— В феврале, несмотря на локальный спад потребительской активности, несколько выросла склонность населения к приобретению автомобилей и недвижимости. Увеличился спрос на страхование, кредиты, ипотечное кредитование. В то же время существенно снизился интерес к инвестированию в акции и иные ценные бумаги, — отметили исследователи Финансового университета при правительстве РФ.

Финансовый университет при правительстве РФ — один из ведущих и старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. В последние годы вуз особенно активно занимается научно-исследовательской, консультационной и экспертно-аналитической деятельностью. Приоритетными для университета являются исследования по государственному заданию в рамках бюджетного финансирования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Михаил Калашников
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь