Воронежская область вошла в топ-25 регионов с низкой потребительской активностью

Воронежская область заняла 24 строчку рейтинга регионов с наименьшей потребительской активностью по итогам февраля, сообщили аналитики Финансового университета при правительстве РФ в понедельник, 6 марта. Индекс финансовых настроений у жителей Воронежской области оказался ниже среднероссийского: -10,1 балла против -8.

При составлении рейтинга исследователи учитывали частоту питания вне дома, развлечений, покупок крупной бытовой техники и мебели, недвижимости, транспорта. Кроме того, аналитики изучили готовность жителей Воронежской области брать кредиты и формировать накопления, покупать страховые полисы и туристические путевки, пользоваться другими услугами финансовых компаний. Рейтинг также учитывает самооценку благополучия, уверенность населения в собственной безопасности, напряженность рынка труда, готовность населения искать новую работу, менять место жительства.

Наибольшая потребительская активность оказалась в Чечне (9,1 балла), Дагестане (2,7), Приморском крае (2,5) Курганской области и в республике Марий Эл (по 1,7). Хуже всего ситуация в Карелии (-14,1), Липецкой области (-13,8), Кабардино-Балкарии (-13,4), Тамбовской (-12,9) и Калиниградской (-12,7) областях.

Средний индекс потребительской активности россиян составил -8 баллов. По оценкам аналитиков, это говорит о сокращении экономической активности и доходов населения в феврале.

— В феврале, несмотря на локальный спад потребительской активности, несколько выросла склонность населения к приобретению автомобилей и недвижимости. Увеличился спрос на страхование, кредиты, ипотечное кредитование. В то же время существенно снизился интерес к инвестированию в акции и иные ценные бумаги, — отметили исследователи Финансового университета при правительстве РФ.