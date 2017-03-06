Психологи: Злоупотребление соцсетями ведет к социальной изоляции

Под социальной изоляцией исследователи подразумевают отсутствие чувства принадлежности, отношений и истинного взаимодействия с другими людьми. Ученые утверждают, что наличие социальной изоляции тесно связано с риском болезни и смерти.
«В настоящее время проблемы психического здоровья и социальная изоляция похожи на эпидемию среди молодежи», — говорит автор исследования доктор Брайан Примак, директор университетского Центра исследований в области медиа, технологий и здравоохранения в Питтсбурге.
Серфинг в соцсетях временно облегчает симптомы социальной изоляции, отмечают исследователи. При этом злоупотребление соцсетями имеет негативный эффект, снижая количество «живого» взаимодействия. Прибавьте к этому уже известную способность соцсетей создавать ложное впечатление успешности и счастливой жизни, напоминает Live Science.
Чтобы определить взаимосвязь между соцсетями и социальной изоляцией исследователи опросили более 1700 американцев в возрасте от 19 до 32 лет. Добровольцев просили оценить, как часто они пользуются популярными платформами, включая Facebook, Twitter и Instagram.
В среднем люди посещали соцсети 30 раз в неделю, 27% опрошенных, чаще всего проводивших время в соцсетях (около 58 раз в неделю), сообщили, что ощущают высокий уровень «добровольной» изоляции от общества.
Пока что психологи не знают, что было раньше, курица или яйцо. То есть, социальные медиа влияют на состояние психики или ощущение социальной изоляции провоцирует интерес к соцсетям.
Вполне возможно, что молодые люди однажды почувствовали себя оторванными от реальной жизни, а затем погрузились в соцсети. Широкое использование Facebook и Twitter лишь усугубляет ситуацию.