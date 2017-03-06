Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Имя влияет на внешность и поведение
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Необычные роды звездных мам: пять историй
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о российском Крыме - СМИ
"С ней все понятно": Фадеев о поведении Литвиновой
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новый флот Путина «парализует» Европу - Daily Mail
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
17:17 (мск), источник: Моя Планета

Психологи: Злоупотребление соцсетями ведет к социальной изоляции

Любители проводить время в соцсетях иногда в свою пользу утверждают, что это помогает им общаться. Однако новое исследование показало, что «передозировка Facebook» приводит лишь к социальной изоляции.

Источник: AP 2017

Под социальной изоляцией исследователи подразумевают отсутствие чувства принадлежности, отношений и истинного взаимодействия с другими людьми. Ученые утверждают, что наличие социальной изоляции тесно связано с риском болезни и смерти.

Читайте также
Нейробиологи объяснили желание сделать репост

«В настоящее время проблемы психического здоровья и социальная изоляция похожи на эпидемию среди молодежи», — говорит автор исследования доктор Брайан Примак, директор университетского Центра исследований в области медиа, технологий и здравоохранения в Питтсбурге.

Серфинг в соцсетях временно облегчает симптомы социальной изоляции, отмечают исследователи. При этом злоупотребление соцсетями имеет негативный эффект, снижая количество «живого» взаимодействия. Прибавьте к этому уже известную способность соцсетей создавать ложное впечатление успешности и счастливой жизни, напоминает Live Science.

Чтобы определить взаимосвязь между соцсетями и социальной изоляцией исследователи опросили более 1700 американцев в возрасте от 19 до 32 лет. Добровольцев просили оценить, как часто они пользуются популярными платформами, включая Facebook, Twitter и Instagram.

Читайте также
Сидение в «Фейсбуке» в праздники портит настроение

В среднем люди посещали соцсети 30 раз в неделю, 27% опрошенных, чаще всего проводивших время в соцсетях (около 58 раз в неделю), сообщили, что ощущают высокий уровень «добровольной» изоляции от общества.

Пока что психологи не знают, что было раньше, курица или яйцо. То есть, социальные медиа влияют на состояние психики или ощущение социальной изоляции провоцирует интерес к соцсетям.

Вполне возможно, что молодые люди однажды почувствовали себя оторванными от реальной жизни, а затем погрузились в соцсети. Широкое использование Facebook и Twitter лишь усугубляет ситуацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь