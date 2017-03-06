Психологи: Злоупотребление соцсетями ведет к социальной изоляции

Под социальной изоляцией исследователи подразумевают отсутствие чувства принадлежности, отношений и истинного взаимодействия с другими людьми. Ученые утверждают, что наличие социальной изоляции тесно связано с риском болезни и смерти.

«В настоящее время проблемы психического здоровья и социальная изоляция похожи на эпидемию среди молодежи», — говорит автор исследования доктор Брайан Примак, директор университетского Центра исследований в области медиа, технологий и здравоохранения в Питтсбурге.

Серфинг в соцсетях временно облегчает симптомы социальной изоляции, отмечают исследователи. При этом злоупотребление соцсетями имеет негативный эффект, снижая количество «живого» взаимодействия. Прибавьте к этому уже известную способность соцсетей создавать ложное впечатление успешности и счастливой жизни, напоминает Live Science.

Чтобы определить взаимосвязь между соцсетями и социальной изоляцией исследователи опросили более 1700 американцев в возрасте от 19 до 32 лет. Добровольцев просили оценить, как часто они пользуются популярными платформами, включая Facebook, Twitter и Instagram.