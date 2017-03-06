В NASA предложили изменить климат Марса с помощью мощного магнита

Ученые считают, что на Марсе около 4,3 млрд лет назад была плотная атмосфера, наполненная газами. Ее хватало для разогрева планеты и появления на ее поверхности океанов воды. Но в какой-то момент на Марсе резко поменялся климат, ядро раскаленного железа внутри планеты застыло, и магнитное поле практически полностью исчезло. После этих событий солнечный ветер выдул атмосферу планеты, а океаны испарились.

При помощи сильного магнита специалисты хотят сформировать искусственную магнитосферу Марса. Она защитила бы Красную планету от солнечного ветра и излучения.

Атмосфера Марса с течением времени станет толще, температура будет выше на 4 °C. Это может растопить лед из диоксида углерода на северном полюсе Марса, таяние приведет к парниковому эффекту, атмосфера нагреется еще больше. Это откроет большие возможности для будущих исследований, а также колонизации Марса.

Отмечается, что ближайшие результаты смелого предложения ученых могут быть получены лишь к 2040 году и даже позже.