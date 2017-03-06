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17:24 (мск), источник: БЕЛТА

В NASA предложили изменить климат Марса с помощью мощного магнита

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты NASA заявляют, что нашли способ сделать планету Марс пригодной для жизни. Как пишет Phys.org со ссылкой на издание конференции Planetary Science Vision 2050 Workshop, восстановить атмосферу Марса можно при помощи искусственного магнита рядом с планетой.

Источник: БЕЛТА

Ученые считают, что на Марсе около 4,3 млрд лет назад была плотная атмосфера, наполненная газами. Ее хватало для разогрева планеты и появления на ее поверхности океанов воды. Но в какой-то момент на Марсе резко поменялся климат, ядро раскаленного железа внутри планеты застыло, и магнитное поле практически полностью исчезло. После этих событий солнечный ветер выдул атмосферу планеты, а океаны испарились.

При помощи сильного магнита специалисты хотят сформировать искусственную магнитосферу Марса. Она защитила бы Красную планету от солнечного ветра и излучения.

Атмосфера Марса с течением времени станет толще, температура будет выше на 4 °C. Это может растопить лед из диоксида углерода на северном полюсе Марса, таяние приведет к парниковому эффекту, атмосфера нагреется еще больше. Это откроет большие возможности для будущих исследований, а также колонизации Марса.

Отмечается, что ближайшие результаты смелого предложения ученых могут быть получены лишь к 2040 году и даже позже.

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