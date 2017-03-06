На Среднем Урале полным ходом идет подготовка к «Иннопрому-2017»

Об этом сообщил участникам заседания совместной рабочей группы по подготовке участия Японии в качестве страны-партнера «Иннопрома», которое прошло в министерстве промышленности и торговли РФ, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Как уточнил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, основной площадкой проведения выставки традиционно станет международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Напомню, что в рамках реализации долгосрочного трехстороннего соглашения по развитию международной промышленной выставки “Иннопром” между оператором мероприятия и выставочным центром заключен долгосрочный договор аренды международного выставочного комплекса на 10 лет. Центром составлен график работ по техническому обслуживанию комплекса и завершению плановых работ. В график работ включен косметический ремонт комплекса. С учетом опыта проведения мероприятий в прошлые годы, обеспечено улучшение заезда к комплексу с расширением проезда и увеличением точек досмотра автомобилей на КПП в целях отсутствия пробок на трассе», — уточнил Алексей Орлов.

По словам первого вице-губернатора, с оператором согласовано проведение церемонии открытия «Иннопрома» в кинотеатре «Космос» и торжественного приема от имени губернатора Свердловской области.

Также Алексей Орлов отметил, что в Свердловской области уже идет активное сотрудничество с японскими коллегами. Начиная с июля прошлого года, каждый месяц проходят совместные мероприятия, либо мероприятия, посвященные стране-партнеру Японии. Так, в мае-июне 2016 года в Екатеринбурге прошел 37-ой «Фестиваль японской культуры на Урале». В октябре в библиотеке им. Белинского состоялась выставка «Образование в Японии». В ноябре представители ОЭЗ «Титановая долина» приняли участие в составе российской делегации в визите в Токио. В феврале текущего года главой региона Евгением Куйвашевым промышленный и инвестиционный потенциал Свердловской области был презентован чрезвычайному полномочному послу Японии в Российской Федерации Тоёхисе Кодзуки и представителям Японского бизнес-клуба.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, по итогам «Иннопрома-2016» компании-участники выставки подписали соглашения на 4,5 млрд руб. В выставке приняли участие делегации 95 стран мира, были представлены 638 компаний, две трети которых — иностранные. Деловая программа ывставки насчитывала 150 мероприятий и собрала свыше пятисот спикеров международного уровня. «Иннопром» посетили 48 тыс. человек, а МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» за четыре дня — 60 тыс. человек.

Высокий уровень организации «Иннопрома», его деловой программы был отмечен председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Эффективной площадкой для диалога бизнеса «Иннопром» назвали также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель председателя Госсовета КНР господин Ван Ян и государственный министр торговли и промышленности Индии госпожа Нирмала Ситхараман.

В 2017 году главная промышленная выставка России пройдет с 10 по 13 июля.