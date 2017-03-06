На Среднем Урале полным ходом идет подготовка к «Иннопрому-2017»
На Среднем Урале полным ходом идет подготовка к «Иннопрому-2017». Все необходимые условия для проведения международной промышленной выставки в регионе созданы.
На Среднем Урале полным ходом идет подготовка к «Иннопрому-2017». Все необходимые условия для проведения международной промышленной выставки в регионе созданы.
Об этом сообщил участникам заседания совместной рабочей группы по подготовке участия Японии в качестве
Как уточнил первый
«Напомню, что в рамках реализации долгосрочного трехстороннего соглашения по развитию международной промышленной выставки “Иннопром” между оператором мероприятия и выставочным центром заключен долгосрочный договор аренды международного выставочного комплекса на 10 лет. Центром составлен график работ по техническому обслуживанию комплекса и завершению плановых работ. В график работ включен косметический ремонт комплекса. С учетом опыта проведения мероприятий в прошлые годы, обеспечено улучшение заезда к комплексу с расширением проезда и увеличением точек досмотра автомобилей на КПП в целях отсутствия пробок на трассе», — уточнил Алексей Орлов.
По словам первого
Также Алексей Орлов отметил, что в Свердловской области уже идет активное сотрудничество с японскими коллегами. Начиная с июля прошлого года, каждый месяц проходят совместные мероприятия, либо мероприятия, посвященные
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, по итогам «Иннопрома-2016»
Высокий уровень организации «Иннопрома», его деловой программы был отмечен председателем Правительства России Дмитрием Медведевым,
В 2017 году главная промышленная выставка России пройдет с 10 по 13 июля.