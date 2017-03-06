Спасатели предостерегли воронежских рыбаков от выхода на лед водохранилища

Спасатели посоветовали воронежцам не выходить на лед водохранилища. Средняя толщина льда составляет 20−25 см, однако при плюсовой температуре лед каждый день напитывается водой и теряет прочность, сообщила пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Воронежа в понедельник, 6 марта.

По данным спасателей, промоины есть под всеми мостами, в районе ТЭЦ, у берега по улице Артамонова и вдоль правого берега Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Несмотря на это, камера видеонаблюдения зафиксировала группу рыбаков на льду у открытой воды на улице Артамонова. В будни на льду находятся около 170, в выходные — 260 рыбаков.

Минимальная безопасная толщина льда для передвижения одного человека — 7−10 см. Однако при сохранении плюсовой температуры в течение трех суток прочность льда снижается на 25%. Поэтому спасатели посоветовали жителям не ориентироваться на «безопасные цифры». В случае ЧП следует звонить по бесплатному телефону 112.

Синоптики спрогнозировали теплую и сухую погоду в Воронеже с 6 по 10 марта. Днем температура воздуха будет достигать +9 градусов, ночами столбик термометра не будет опускаться ниже -2 градусов. Осадков не ожидается.

Руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что в первой половине марта температура воздуха превысит норму на 7−10 градусов.