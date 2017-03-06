Преимущественно женскими являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальные услуги, образование, услуги по временному проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность. А самая популярная женская профессия — учитель.

На начало 2016/2017 учебного года доля женщин в общей численности учителей, как и среди директоров и их заместителей, составляла 86%. Среди преподавателей учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, также преобладают женщины — 7,6 тыс. человек (77% от общего числа преподавателей). В учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, на преподавательской работе трудятся около 12 тыс. женщин (55%), среди них 278 докторов наук, более 4 тыс. кандидатов наук, 237 профессоров и свыше 3 тыс. доцентов.

В Беларуси женщинам гарантируется предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, непрерывного образования и самообразования. Уровень образования белорусских женщин более высокий, чем мужчин. Среди работающих женщин 64% имеют высшее и среднее специальное образование, в то время как аналогичный показатель среди мужчин ниже (44,7%). На начало 2016/2017 учебного года численность учащихся женщин составила 744,9 тыс. (49,8% от общей численности обучающихся). При этом в учреждениях среднего специального и высшего образования численность женщин превышает численность мужчин.