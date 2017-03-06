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17:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси проживают 5,1 млн женщин

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 января 2017 года насчитывалось 5,1 млн женщин — 53,4% общей численности населения страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

По предварительным данным, более 78% женщин проживает в городах и поселках городского типа. Средний возраст белорусок составляет 42,5 года, при этом в городской местности — 41 год, в сельской — 47,8 года.

Как отметили в Белстате, ожидаемая продолжительность жизни женщин в Беларуси возросла с 76,5 года в 2010 году до 78,9 года в 2016-м.

Ни одна из сфер деятельности не обходится без женского участия. Уровень занятости среди женщин высокий — 64,1%, в том числе в трудоспособном возрасте — 82,7%. Средний возраст занятых женщин составляет 40,4 года. Каждая четвертая женщина, занятая в экономике страны, — в возрасте до 31 года. На долю занятых женщин старше трудоспособного возраста приходится 12,4%.

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