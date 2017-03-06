Девушка-кавалерист стала самой красивой «Леди в погонах»
Несколько минут назад в Новосибирске завершился конкурс красоты и профессионального мастерства среди
Несколько минут назад в Новосибирске завершился конкурс красоты и профессионального мастерства среди
В новосибирском театре «Глобус» сегодня назвали королеву красоты среди
Конкурсанткам предстояло выступить с «визитной карточкой», показать творческий номер и продемонстрировать искусство дефиле. Кроме того, при подведении итогов конкурса жюри учитывало количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД по региону.
По итогам
«Конкурс, впервые прошедший год назад, вызвал неподдельный интерес жителей региона, — сообщил VN.ru сотрудник
Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса каждая девушка в течение десяти секунд должна сделать четыре выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями.
Победитель определял по сумме набранных баллов. Завершились состязания в спортивном зале, где девушки соревновались в силе и быстроте.
Настоящим открытием нынешнего конкурса стала Екатерина Кулаго — следователь отдела полиции № 10 «Советский». На огневом рубеже она набрала 39 очков из 40 возможных. На спортивном ковре ей тоже не оказалось равных.
Добавим, что нынешняя «Леди в погонах» Оксана Сагалакова в прошлом году тоже участвовала в конкурсе и завевала титул «Леди грациозность».
Сегодня корону королевы красоты ей вручил начальник регионального ГУ МВД