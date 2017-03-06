Девушка-кавалерист стала самой красивой «Леди в погонах»

Конкурсанткам предстояло выступить с «визитной карточкой», показать творческий номер и продемонстрировать искусство дефиле. Кроме того, при подведении итогов конкурса жюри учитывало количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД по региону.

В новосибирском театре «Глобус» сегодня назвали королеву красоты среди девушек-полицейских. «Леди в погонах-2017» стала полицейский-кавалерист Оксана Сагалакова. Всего в финал вышли десять представительниц МВД из разных подразделений и районов Новосибирской области.

«Конкурс, впервые прошедший год назад, вызвал неподдельный интерес жителей региона, — сообщил VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Прежде всего, девушки прошли тестирование на знание законов “О полиции” и “О службе в органах внутренних дел Российской Федерации”. В ответах на двадцать вопросов они должны были раскрыть навыки принятия решений и умение использовать в практической деятельности нормативно-правовую базу».

Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса каждая девушка в течение десяти секунд должна сделать четыре выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями.

Победитель определял по сумме набранных баллов. Завершились состязания в спортивном зале, где девушки соревновались в силе и быстроте.

Настоящим открытием нынешнего конкурса стала Екатерина Кулаго — следователь отдела полиции № 10 «Советский». На огневом рубеже она набрала 39 очков из 40 возможных. На спортивном ковре ей тоже не оказалось равных.

Добавим, что нынешняя «Леди в погонах» Оксана Сагалакова в прошлом году тоже участвовала в конкурсе и завевала титул «Леди грациозность».