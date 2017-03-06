Некоторые автобусы изменят маршруты 8 Марта в Минске

На работу городского общественного транспорта в грядущую среду повлиял не только государственный праздник, но и приуроченный к нему женский забег, из-за которого часть улиц 8 марта будут перекрыты.

Как сообщили в понедельник в «Минсктрансе», работа городских автобусных и троллейбусных запланирована по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов — по графику выходного дня.

Из-за проведения «Женского забега» будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйская до улицы Козлова — с 8:00 до 14:00. В связи с этим некоторые автобусы будут идти в обход указанного участка.

С полным перечнем изменений в маршрутах общественного транспорта Минск на 8 Марта вы можете ознакомиться на сайте «Минсктранса».