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17:39 (мск), источник: Sputnik.by

Некоторые автобусы изменят маршруты 8 Марта в Минске

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Некоторые автобусные маршруты Минска изменят свое движение в Международный женский день, сообщили в понедельник на предприятии «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

На работу городского общественного транспорта в грядущую среду повлиял не только государственный праздник, но и приуроченный к нему женский забег, из-за которого часть улиц 8 марта будут перекрыты.

Как сообщили в понедельник в «Минсктрансе», работа городских автобусных и троллейбусных запланирована по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов — по графику выходного дня.

Из-за проведения «Женского забега» будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйская до улицы Козлова — с 8:00 до 14:00. В связи с этим некоторые автобусы будут идти в обход указанного участка.

С полным перечнем изменений в маршрутах общественного транспорта Минск на 8 Марта вы можете ознакомиться на сайте «Минсктранса».

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