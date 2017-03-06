Некоторые автобусы изменят маршруты 8 Марта в Минске
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Некоторые автобусные маршруты Минска изменят свое движение в Международный женский день, сообщили в понедельник на предприятии «Минсктранс».
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Некоторые автобусные маршруты Минска изменят свое движение в Международный женский день, сообщили в понедельник на предприятии «Минсктранс».
На работу городского общественного транспорта в грядущую среду повлиял не только государственный праздник, но и приуроченный к нему женский забег,
Как сообщили в понедельник в «Минсктрансе», работа городских автобусных и троллейбусных запланирована по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов — по графику выходного дня.
С полным перечнем изменений в маршрутах общественного транспорта Минск на 8 Марта вы можете ознакомиться на сайте «Минсктранса».