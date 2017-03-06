Суд взыскал с двух фигурантов «дела Чудновец» 150 тыс. руб. в пользу ребенка

«Иск о компенсации морального вреда удовлетворен частично. Его рассмотрение проходило в закрытом режиме», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда, уточнив, что иск подавался к воспитательнице Татьяне Куршевой и вожатому Данилу Безбородову.

Однако размера взысканных с них сумм в пресс-службе не уточнили.

Как сообщил агентству отец Безбородова Федор Безбородов, мать мальчика просила взыскать с его сына 200 тыс. рублей, но суд снизил сумму до 50 тыс. рублей.

Мать Куршевой Светлана в свою очередь заявила агентству, что суд принял решение взыскать с ее дочери 100 тыс. рублей вместо указанных в иске 300 тыс. рублей.

Как сообщалось, в августе 2015 года Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования воспитательницы лагеря Куршевой и вожатого Безбородова. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

В понедельник президиум Курганского областного суда отменил обвинительный приговор Чудновец, которая была осуждена за распространение в соцсети видеоролика с порнографическим изображением несовершеннолетнего.