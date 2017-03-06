Отключения света коснется десятков домов Владивостока во вторник
ИА «Дейта» сообщает со ссылкой на МУПВ ВПЭС, что плановые работы по ремонту и диагностике электросетей во вторник, 7 марта, оставят без света жителей Владивостока по следующим адресам:
ИА «Дейта» сообщает со ссылкой на МУПВ ВПЭС, что плановые работы по ремонту и диагностике электросетей во вторник, 7 марта, оставят без света жителей Владивостока по следующим адресам:
100-летия Владивостока
Адмирала Горшкова ул. 22, 24, 30, 32,
Васильковая ул. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 27А, 37Б,
Жемчужная ул. 24,
Камчатская ул. 14,
Кирова ул. 25,
Клубная ул. 49Д,
Надибаидзе ул. 11, 17,
Петропавловская ул. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,
Промышленная 1-я ул. 3,
Связи ул. 1,
Янтарная ул. 10.