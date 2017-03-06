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16:19 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге родители не могут записать детей в школу по месту жительства

Конфликт в 99-й гимназии Екатеринбурга. Несколько десятков родителей не смогли получить места в 1 классах по прописке.

Источник: Вести - Екатеринбург

По регистрации 20 детей относятся к 99 гимназии, некоторые уже занимаются в подготовительной группе. Но когда была открыта запись в 1 класс, детям отказали в местах.

Родители уверены, что вместо них взяли детей с временной пропиской: некоторые семьи специально оформляют временную регистрацию в соседних с гимназией домах.

Теперь детям, которые не смогли устроиться в школу по месту жительства, предлагают другое учебное заведение — до него добираться дольше. Родители требуют справедливости.

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