В Екатеринбурге родители не могут записать детей в школу по месту жительства
Конфликт в 99-й гимназии Екатеринбурга. Несколько десятков родителей не смогли получить места в 1 классах по прописке.
Конфликт в 99-й гимназии Екатеринбурга. Несколько десятков родителей не смогли получить места в 1 классах по прописке.
По регистрации 20 детей относятся к 99 гимназии, некоторые уже занимаются в подготовительной группе. Но когда была открыта запись в 1 класс, детям отказали в местах.
Родители уверены, что вместо них взяли детей с временной пропиской: некоторые семьи специально оформляют временную регистрацию в соседних с гимназией домах.
Теперь детям, которые не смогли устроиться в школу по месту жительства, предлагают другое учебное заведение — до него добираться дольше. Родители требуют справедливости.