В Екатеринбурге родители не могут записать детей в школу по месту жительства

По регистрации 20 детей относятся к 99 гимназии, некоторые уже занимаются в подготовительной группе. Но когда была открыта запись в 1 класс, детям отказали в местах.

Родители уверены, что вместо них взяли детей с временной пропиской: некоторые семьи специально оформляют временную регистрацию в соседних с гимназией домах.

Теперь детям, которые не смогли устроиться в школу по месту жительства, предлагают другое учебное заведение — до него добираться дольше. Родители требуют справедливости.