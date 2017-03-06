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16:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Тефтелев прокомментировал вырубку деревьев рядом с памятником Курчатову

Лиственницы, сосны, березы убрали, чтобы очистить площадку для очередного коммерческого здания.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев сегодня прокомментировал вырубку деревьев неподалеку от памятника Курчатову.

Как известно, тревогу забили жители, когда увидели свежеспиленные стволы. Лиственницы, сосны, березы убрали, чтобы очистить площадку для очередного коммерческого здания. В районной администрации подтвердили, что все законно: землю бизнесмены получили в 2007 году с легкой руки тогда еще мэра Михаила Юревича. В 2016 году добились разрешения на строительство. Евгения Тефтелева резонный вопрос о целесообразности вырубки вывел из равновесия.

«Еще раз: компенсационная высадка запланирована, причем деревьев, насколько я понимаю, капитальных, не как подавалось в СМИ, что там маленькие деревья будут высаживаться, — говорит Евгений Тефтелев, глава Челябинска. — И эту вырубку не надо связывать с памятником Курчатову, она происходит совершенно в стороне. Мы с вами спорить не будем, это в стороне. В связи с этим пояснений много дано, и на эту тему мы уже достаточно хорошо ответили».

Тефтелев уточнил, проверка ведется по каждому факту вырубки, при необходимости оценку правомерности дают правоохранительные органы. К проверкам подключаются и районные депутаты, у которых есть полный доступ к документам. Между тем только за первую неделю марта поступило несколько сообщений о вырубке зеленых насаждений в Челябинске. Речь идет не только об участке на перекрестке проспекта Ленина и Лесопарковой, а также о сквере на улице Захаренко.

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