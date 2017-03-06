Рустэм Хамитов встретился с женщинами-активистками

Рустэм Хамитов обсудил с общественницами такие вопросы, как обеспечение молодых семей доступным жильем, детей — лекарствами, а также поддержка малого бизнеса.

Как отметил глава, с этого года семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат 300 тысяч рублей за рождение первенца.

На льготу претендуют 2000 молодых семей Башкортостана. На это из бюджета региона предполагается выделить более 1 миллиарда рублей. В центре внимания были также вопросы демографической и семейной политики.