В Ялте начали сносить незаконно построенные гаражи

3 марта в Ялте начали сносить незаконно установленные гаражи, передает отдел информационного обеспечения администрации города. Работы ведутся в районе ул. Крупской.

Согласно информации отдела на месте снесенных гаражей в скором времени начнется строительство жилого дома.

Уточним, что сносу подлежат 30 гаражей.