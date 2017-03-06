В Ялте начали сносить незаконно построенные гаражи
В отделе информационного обеспечения администрации Ялты заявили, что на месте снесенных гаражей планируется строительство жилого дома.
В отделе информационного обеспечения администрации Ялты заявили, что на месте снесенных гаражей планируется строительство жилого дома.
3 марта в Ялте начали сносить незаконно установленные гаражи, передает отдел информационного обеспечения администрации города. Работы ведутся в районе ул. Крупской.
Согласно информации отдела на месте снесенных гаражей в скором времени начнется строительство жилого дома.
Уточним, что сносу подлежат 30 гаражей.
«Снос незаконных объектов завершится через