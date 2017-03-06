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16:31 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялте начали сносить незаконно построенные гаражи

В отделе информационного обеспечения администрации Ялты заявили, что на месте снесенных гаражей планируется строительство жилого дома.

3 марта в Ялте начали сносить незаконно установленные гаражи, передает отдел информационного обеспечения администрации города. Работы ведутся в районе ул. Крупской.

Согласно информации отдела на месте снесенных гаражей в скором времени начнется строительство жилого дома.

Уточним, что сносу подлежат 30 гаражей.

«Снос незаконных объектов завершится через две-три недели, — пообещал Директор МУП “Объединенная управляющая компания” Тамерлан Джазаев. — Радует то, что собственники гаражей охотно идут на контакт, понимая, что предстоящее строительство — это благо для города».

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