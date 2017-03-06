Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Ле Пен ответила на слова журналиста, назвавшего Путина «убийцей»
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Волочкова показала себя на Пхукете: критика поклонников
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16:46 (мск), источник: KaliningradToday

Парусную регату «Кубок трех губернаторов» примет Калининградская область

В Калининграде 6 марта обсудили вопросы организации международной парусной регаты «Кубок трех губернаторов».

Временно исполняющей обязанности министра-руководителя агентства по спорту Анжела Тарасевич заявила, что в этом году регата пройдет на территории Калининградской области в два этапа: среди детей — с 29 июня по 2 июля в акватории Верхнего озера в Калининграде; среди взрослых спортсменов — с 6 июля по 9 июля на акватории Калининградского залива.

В VIII международной парусной регате примут участие 20−25 крейсерских лодок с российской стороны и 25−30 лодок с польской стороны. Также ожидаются два экипажа из Литвы, до 15 шведских и два немецких экипажа. Всего во взрослой регате примут участие порядка 350−400 человек, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В этом году финальная часть спортивного соревнования пройдет в День города Калининграда 8 июля. Экипажи примут участие в праздничном мероприятии «Парад парусов». Жители и гости областного центра увидят церемонию награждения победителей гонок. Также в течение всего дня будет проходить водный фестиваль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приемные губернатора Калининградской области завалили жалобами
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь