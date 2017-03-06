Парусную регату «Кубок трех губернаторов» примет Калининградская область

Временно исполняющей обязанности министра-руководителя агентства по спорту Анжела Тарасевич заявила, что в этом году регата пройдет на территории Калининградской области в два этапа: среди детей — с 29 июня по 2 июля в акватории Верхнего озера в Калининграде; среди взрослых спортсменов — с 6 июля по 9 июля на акватории Калининградского залива.

В VIII международной парусной регате примут участие 20−25 крейсерских лодок с российской стороны и 25−30 лодок с польской стороны. Также ожидаются два экипажа из Литвы, до 15 шведских и два немецких экипажа. Всего во взрослой регате примут участие порядка 350−400 человек, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В этом году финальная часть спортивного соревнования пройдет в День города Калининграда 8 июля. Экипажи примут участие в праздничном мероприятии «Парад парусов». Жители и гости областного центра увидят церемонию награждения победителей гонок. Также в течение всего дня будет проходить водный фестиваль.