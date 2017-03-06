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18:27 (мск), источник: АиФ Самара

Самарцы определят порядок благоустройства дворов и общественных пространств

Власти Самары совместно с общественными советами составят перечень территорий, которые нуждаются в ремонте и будут приведены в порядок в первую очередь.

В понедельник, 6 марта, на рабочем совещании глава Самары Олег Фурсов поручил разработать новую программу по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, сообщает администрация областного центра.

На проходившем в пятницу заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления под председательством Михаила Бабича, в котором принял участие Олег Фурсов, стало известно, что Самара примет участие в реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» уже в этом году. В рамках проекта будут выделяться средства, две трети из которых пойдет на благоустройство дворовых территорий, и одна треть — на приведение в порядок общественных зон.

Олег Фурсов поручил главам районных администраций совместно с общественными советами составить перечень территорий, которые остро нуждаются в ремонте и будут приведены в порядок в первую очередь. Приоритетность объектов, которые отремонтируют за счет федеральных средств, определят сами жители города.

«Мы должны знать, какие территории в приоритете у жителей, и в кратчайшие сроки приступить к разработке программы по их благоустройству. Она должна быть рассчитана на несколько лет. Нужно исходить, прежде всего, из пожеланий людей. Административное определение дворов, которые будут благоустраиваться, неприемлемо», — сказал Олег Фурсов.

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