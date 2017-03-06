Омичка отсудила 10 млн рублей за «Бентли», который изуродовали в Москве

Осенью 2016 года неизвестные изуродовали новый автомобиль «Бентли Континенталь GT», принадлежавший уроженке Омска. Женщина припарковала иномарку у одного из ресторанов Москвы, а после ужина и выпитого алкоголя уехала домой на такси. Когда следующим утром она вернулась, «Бентли» был сильно поврежден: двери, бампер, крыша и капот покрыты царапинами, стекла разбиты, выпотрошен салон.

Найти злоумышленников так и не удалось. Женщина оценила масштаб повреждений в 19 млн рублей и потребовала от страховой компании возместить деньги, но ее обращение осталось без ответа, сообщает «Вечерний Омск». Независимая экспертиза при этом оценила ущерб в другую сумму: 10 млн рублей.

Женщина подала иск против страховщиков в Кировский районный суд Омска. Кроме этого она просила взыскать с компании деньги за ремонт, неустойку и оплату экспертизы. В итоге конфликт разрешился в ее пользу: страховщики до судебного заседания добровольно выплатили ей 10 млн рублей. Хотя, как пояснил сотрудник Кировского райсуда Виктор Режнов, за затягивание выплат по закону о защите прав потребителей компания должна будет оплатить еще и штраф в 500 тысяч рублей.