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16:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Минобороны заплатит четыре миллиона рублей за гибель солдата под Воронежем

Юноша погиб на второй день службы: его отправили на расчистку полигона от неразорвавшихся снарядов.

Министерство обороны РФ выплатит компенсацию в сумме четырех миллионов рублей матери солдата-срочника, погибшего в 2012 году на полигоне «Погоново» под Воронежем. Решение суда в фонде «Право матери», юристы которого выступали в суде по иску матери призывника, называют беспрецедентным. Сегодня, 6 марта, оно вступило в законную силу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель организации.

Дмитрий Некрасов, 1993 года рождения, проходил службу по призыву. Он погиб 26 июля 2012 года при взрыве снаряда на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

Как пояснили в фонде «Право матери», Дмитрий не успел прослужить в этой военной части и суток: он прибыл в часть накануне вечером, а уже днем был направлен, вместе с другими срочниками. На полигон для расчистки. При этом, говорят правозащитники, с солдатами не было ни одного сапера-профессионала.

В результате взрыва гранаты тогда погибли двое солдат, еще 11 получили ранения.

28 ноября 2013 года Воронежский гарнизонный суд вынес решение в отношении командира части: суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ и приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. Впоследствии апелляционная инстанция смягчила приговор, но решение о виновности осталось в силе.

После вынесения приговора юристы фонда потребовали компенсировать моральный вред матери погибшего юноши, 17 октября 2016 года выиграл это дело в суде первой инстанции. Однако ответчики, министерство обороны и министерство финансов РФ — подали апелляционные жалобы.

6 марта, в ходе рассмотрения жалоб, представители министерства финансов и министерства обороны и Западного военного округа требовали решение суда первой инстанции отменить, настаивая на том, что взыскивать моральный вред необходимо с бывшего командира части.

Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, подтвердила: министерство обороны обязано компенсировать матери погибшего моральный вред, нанесенный гибелью сына, в размере четырех миллионов рублей.

«Это сенсационная, самая большая, сумма компенсации морального вреда за гибель человека в армии, существующая в российской судебной практике», — отметил представитель фонда.

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