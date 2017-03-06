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16:37 (мск), источник: Моя Планета

Енот вторгся в чужой дом в Казахстане и перемыл посуду

Обычная семья в Алма-Ате была крайне удивлена появлением незнакомца на своей кухне. В раковине, до верху наполненной грязной посудой, копошился большой темный шарообразный комок шерсти.

При более детальном знакомстве хозяева узнали в нем енота-полоскуна — животное не столь типичное для наших мест. Видеозапись знакомства они выложили на YouTube.

На минутном ролике можно заметить, что енот очень занят — он увлеченно перемывает тарелки и чашки под струей воды. Впрочем, недостаточно аккуратно — некоторые оказываются разбитыми, передает Tengrinews.

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Как пушистый зверь оказался в доме — неизвестно. Комментаторы строят предположения, начиная от дикого происхождения зверя и заканчивая бегством хищника из кухонного рабства в другой семье, отмечает интернет-издание. Впрочем, некоторые пользователи Сети заподозрили, что видео может быть постановкой — их смутило, что енот, например, догадался, как пользоваться смесителем.

Еноты — безусловно, одни из самых смешных зверьков. Они часто становятся героями новостей по всему миру. Нередко енотов приходится вызволять из разнообразных трудных ситуаций. Регулярно сообщения о енотах можно поместить в криминальную хронику, а иногда — в новости спорта. Жизнь с енотами не лишена трудностей. Но не любить их нельзя.

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