Енот вторгся в чужой дом в Казахстане и перемыл посуду

При более детальном знакомстве хозяева узнали в нем енота-полоскуна — животное не столь типичное для наших мест. Видеозапись знакомства они выложили на YouTube.

На минутном ролике можно заметить, что енот очень занят — он увлеченно перемывает тарелки и чашки под струей воды. Впрочем, недостаточно аккуратно — некоторые оказываются разбитыми, передает Tengrinews.

Как пушистый зверь оказался в доме — неизвестно. Комментаторы строят предположения, начиная от дикого происхождения зверя и заканчивая бегством хищника из кухонного рабства в другой семье, отмечает интернет-издание. Впрочем, некоторые пользователи Сети заподозрили, что видео может быть постановкой — их смутило, что енот, например, догадался, как пользоваться смесителем.

Еноты — безусловно, одни из самых смешных зверьков. Они часто становятся героями новостей по всему миру. Нередко енотов приходится вызволять из разнообразных трудных ситуаций. Регулярно сообщения о енотах можно поместить в криминальную хронику, а иногда — в новости спорта. Жизнь с енотами не лишена трудностей. Но не любить их нельзя.