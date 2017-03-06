Астронавт показал, как выглядят пирамиды Египта из космоса

— Наконец-то удалось снять пирамиды, — но это пока маленькие, на юге. Не так-то легко отличить их от пустыни! Продолжаю наблюдать, — написал астронавт в комментарии к снимку.

Песке отправился на МКС 17 ноября 2016 года в составе международного экипажа вместе с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон, пишет rg.ru.

На орбите они присоединились к прилетевшим месяцем раньше Роберту Кимбро, Андрею Борисенко и Сергею Рыжикову. Тома Песке выполняет на станции обязанности бортинженера.